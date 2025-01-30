Какая будет погода в Украине 31 января: синоптик дала прогноз

Четверг — самый теплый день из ближайших.

В пятницу, 31 января, будет теплая погода, и уже видна тенденция к снижению температуры воздуха и дальнейшему похолоданию. Дневная температура воздуха будет +6+9 градусов, на западе кое-где +7+11 градусов, в южной части еще задержится весенняя погода, +9+14 градусов.

Об этом написала синоптика Наталья Диденко.

"Осадки существенные завтра в Украине маловероятны, разве что в западных областях пройдут местами небольшие дожди или туманы", — отметила она.

В Киеве январь завершится еще сравнительно теплой погодой. Усилится юго-восточный ветер. Ночью +3+5 градусов, завтра днем около +7 градусов.

"С начала февраля по всей Украине температура воздуха начнет снижаться, ожидается похолодание", – сообщила специалист.

Напомним, уже в начале февраля в регионах станет прохладнее. Будут морозы и даже снег.

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