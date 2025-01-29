Украину накроет похолодание: синоптикиня сообщила, когда будут снег и морозы

Тепло в страну принесли воздушные массы с юга.
В конце января вУкраине стало заметно теплее. Впрочем, уже в начале февраля в регионах станет прохладнее – будут морозы и даже снег.
Об этом сообщила синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "Главреду".
По ее словам, потепление в Украине, которое сейчас наблюдается, по многим показателям гораздо выше климатической нормы.
"Потепление вызвано тем, что на территории страны за последние несколько дней и до конца января воздушные массы будут преобладать с юга. Поэтому будет поступать все более теплая воздушная масса, которая и удерживает у нас достаточно высокий, как для января, температурный фон", — пояснила синоптикиня. .
Между тем, в феврале уже будет изменение синоптических условий. В страну зайдут воздушные массы не с юга. Птуха говорит, что это принесет более низкие температуры.
"В начале февраля Украина вернется к более зимнему характеру погоды, вернутся и морозы. Ожидаем уже вскоре ниже нуля и определенных осадков. Прогнозируем смешанную фазу, но уже 2 февраля возможен небольшой снег в западных, северных и центральных областях", — подчеркнули синоптики.
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