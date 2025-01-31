Украинские военные совершают контратаки.
Украинские Вооруженные силы пошли вперед в Курской области России во время боев 29 января. На геолокационных кадрах видно, что украинские войска недавно продвинулись вдоль улицы Новоселовка в северо-западных Погребках, расположенной к северо-западу от Суджи.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).
Аналитики пишут, что накануне так называемые российские милблогеры утверждали, что войска РФ недавно продвинулись вдоль ветрозащитных полос к западу от Плехово и к северу от Гуево. Впрочем, в ISW не нашли этому подтверждение. Кроме того, они сообщали, что войска РФ наступали в направлении Русского Поречья и у Свердликова.
Отметим, что 29 января российский милблогер заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Никольского. Между тем геолокационные кадры показывают, что 19 января западнее Никольского украинские Вооруженные силы отразили российскую механизированную атаку численностью примерно в один взвод с привлечением по меньшей мере четырех бронированных машин.
Напомним, издание Forbes писало о том, что потери россиян на Курщине катастрофические. Речь идет о том, что в Курске были убиты и ранены 30 000 россиян и 4 000 северокорейцев.