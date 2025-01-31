Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ продвинулись вперед в Курской области: детали от ISW

ВСУ продвинулись вперед в Курской области: детали от ISW

ВСУ. / Фото: Associated Press

Украинские военные совершают контратаки.

Украинские Вооруженные силы пошли вперед в Курской области России во время боев 29 января. На геолокационных кадрах видно, что украинские войска недавно продвинулись вдоль улицы Новоселовка в северо-западных Погребках, расположенной к северо-западу от Суджи.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики пишут, что накануне так называемые российские милблогеры утверждали, что войска РФ недавно продвинулись вдоль ветрозащитных полос к западу от Плехово и к северу от Гуево. Впрочем, в ISW не нашли этому подтверждение. Кроме того, они сообщали, что войска РФ наступали в направлении Русского Поречья и у Свердликова.

Отметим, что 29 января российский милблогер заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Никольского. Между тем геолокационные кадры показывают, что 19 января западнее Никольского украинские Вооруженные силы отразили российскую механизированную атаку численностью примерно в один взвод с привлечением по меньшей мере четырех бронированных машин.

Курская область. Карта ISW / ©
Курская область. Карта ISW

Напомним, издание Forbes писало о том, что потери россиян на Курщине катастрофические. Речь идет о том, что в Курске были убиты и ранены 30 000 россиян и 4 000 северокорейцев.

Читайте также:

27 российских военных в плену: как украинские десантники проводили операцию в Курской области

27 российских военных в плену: как украинские десантники проводили операцию в Курской области

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация