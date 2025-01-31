ЗСУ просунулися вперед в Курській області: деталі від ISW

Українські Збройні сили пішли вперед в Курській області РФ під час боїв 29 січня. На г еолокаційних кадрах видно, що що українські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Новоселівка в північно-західних Погребках, що розташоване на північному заході від Суджі.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ( ISW ).

Аналітики пишуть, що напередодні так звані російські мілблогери стверджували, що війська РФ нещодавно просунулися вздовж вітрозахисних смуг на захід від Плехово та на північ від Гуєво. Втім, в ISW не знайшли цьому підтвердження. Окрім того, вони повідомляли, що війська РФ наступали в напрямку Руського Поріччя і біля Свердлікова.

Зауважимо, що 29 січня російський мілблогер заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Нікольського. Тим часом геолокаційні кадри показують, що 19 січня на захід від Нікольського українські Збройні сили відбили російську механізовану атаку чисельністю приблизно в один взвод із залученням щонайменше чотирьох броньованих машин.

Курська область. Мапа ISW

Нагадаємо, видання Forbes писало про те, що втрати росіян на Курщині є катастрофічними. Йдеться про те, що у Курську було вбито та поранено 30 000 росіян та 4 000 північнокорейців.

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