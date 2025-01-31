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Втрати Росії станом на 31 січня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 31 січня: Генштаб оновив дані

Станом на 31 січня знищено понад 837 тисяч солдатів РФ. / Фото: Associated Press

Знищено багато російської техніки.

Станом на ранок 31 січня ЗСУ знищили 837 610 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1670 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 837 610 (+1670) осіб,
  • танків ‒ 9893 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20631 (+17) од,
  • артилерійських систем – 22445 (+33) од,
  • РСЗВ – 1265 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23573 (+63),
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35552 (+101) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3726 (+1).

Нагадаємо, видання Forbes писало про те, що втрати росіян на Курщині є катастрофічними. Йдеться про те, що у Курську було вбито та поранено 30 000 росіян та 4 000 північнокорейців.

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