Станом на ранок 31 січня ЗСУ знищили 837 610 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1670 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 837 610 (+1670) осіб,

танків ‒ 9893 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 20631 (+17) од,

артилерійських систем – 22445 (+33) од,

РСЗВ – 1265 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23573 (+63),

крилаті ракети ‒ 3054 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 35552 (+101) од,

спеціальна техніка ‒ 3726 (+1).

Нагадаємо, видання Forbes писало про те, що втрати росіян на Курщині є катастрофічними. Йдеться про те, що у Курську було вбито та поранено 30 000 росіян та 4 000 північнокорейців.

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