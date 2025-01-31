День ангела 31 січня: кого та як вітати з іменинами

31 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 31 січня

31 січня 2025 року привітайте з іменинами Віктора, Івана, Іллю, Микиту.

Віктор — латинське походження, означає "переможець". В дитинстві має сильний і енергійний характер. В дорослому віці стає пунктуальним, добродушним.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві добрий, легкий в спілкуванні. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Ілля — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "мій Бог Яхве". В дитинстві м'який і комунікабельний. В дорослому віці стає прямолінійним, іноді навіть зухвалим.

Микита — давньогрецьке походження, означає "переможець". В дитинстві впертий, завжди добивається свого. В дорослому віці стає відмінним другом, впевненим у собі.

День ангела 31 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 31 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю тобі душевної гармонії та благословення, щоб ангел твій завжди був твоїм вірним супутником, даруючи підтримку в кожному кроці. Нехай твоє серце переповнюється радістю, а життя буде сповнене добра!

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Вітаю тебе з чудовим святом — Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди буде на твоєму боці, охороняючи від негараздів і допомагаючи у важкі хвилини. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше щастя, ніж негод, а на серці — мир і спокій!

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День Ангела — це свято твоєї духовної сили! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поряд, оберігаючи тебе від негараздів та даруючи незабутнє відчуття любові та турботи. Нехай цей день принесе тобі радість і добробуту!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел охороняє тебе від усього поганого, а поруч завжди будуть лише щасливі моменти та добрі люди. Бажаю гармонії в душі, тепла в серці та яскравих миттєвостей життя!

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Вітаю тебе з чудовим святом – Днем Ангела! Бажаю тобі завжди відчувати захист і підтримку твого ангела-охоронця, щоб серце наповнювалося радістю, а життя було легким і щасливим. Нехай твій ангел дарує тобі тепло і світло на кожному кроці!

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