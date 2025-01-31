День ангела 31 января: кого и как поздравлять с именинами

31 января 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 31 января

31 января 2025 поздравьте с именинами Виктора, Ивана, Илью, Никиту.

Виктор – латинское происхождение, означает "победитель". В детстве носит сильный и энергичный характер. Во взрослом возрасте становится пунктуальным, добродушным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как "милость Божия". В детстве хороший, легкий в общении. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Илья — древнееврейские корни, толкуется как "мой Бог Яхве". В детстве мягкий и коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится прямолинейным, иногда даже дерзким.

Никита – древнегреческое происхождение, означает "победитель". В детстве упрям, всегда добивается своего. Во взрослом возрасте становится отличным другом, уверенным в себе.

День ангела 31 января – душевные поздравления в прозе

День ангела 31 января – душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю тебе душевной гармонии и благословения, чтобы ангел твой всегда был твоим верным спутником, даря поддержку в каждом шагу. Пусть твое сердце переполняется радостью, а жизнь будет исполнена добра!

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Поздравляю тебя с прекрасным праздником – Днем Ангела! Пусть твой ангел всегда будет на твоей стороне, предохраняя от проблем и помогая в трудные минуты. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше счастья, чем невзгод, а на сердце – мир и покой!

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День Ангела – это праздник твоей духовной силы! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, оберегая тебя от невзгод и даря незабываемое чувство любви и заботы. Пусть этот день принесет тебе радость и благополучие!

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой ангел предохраняет тебя от всего плохого, а рядом всегда будут только счастливые моменты и добрые люди. Желаю гармонии в душе, тепла в сердце и ярких мгновений жизни!

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Поздравляю тебя с чудесным праздником – Днем Ангела! Желаю тебе всегда чувствовать защиту и поддержку твоего ангела-хранителя, чтобы сердце наполнялось радостью, а жизнь была легкой и счастливой. Пусть твой ангел дарит тебе тепло и свет на каждом шагу!

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