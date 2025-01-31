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Украину атакуют российские беспилотники: где есть опасность

Украину атакуют российские беспилотники: где есть опасность

Беспилотник. Фото: Силы обороны юга.

В ряде областей – тревога.

Утром 31 января в ряде областей объявлена воздушная тревога. Над Украиной кружат беспилотники, зашедшие в воздушное пространство страны еще накануне вечером.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 07:00 движение российских дронов фиксируют:

  • БПЛА на востоке Сумщины и Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Хмельнитчины, курс – северный;
  • БпЛА на востоке Черкасской области, курс – восточный;
  • БпЛА на юго-востоке Харьковщины, курс – юго-западный.

В частности, по состоянию на 07:15 воздушная тревога объявлена в Хмельницкой области, где раздаются взрывы. Сирены раздаются в ряде регионов на севере страны.

Карта тревога на 07:15 31 января. / ©
Карта тревога на 07:15 31 января.

Как сообщалось, в Хмельницкой области гремели взрывы. Регион атаковали российские "Шахеды".

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