Украину атакуют российские беспилотники: где есть опасность

В ряде областей – тревога.
Утром 31 января в ряде областей объявлена воздушная тревога. Над Украиной кружат беспилотники, зашедшие в воздушное пространство страны еще накануне вечером.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на 07:00 движение российских дронов фиксируют:
- БПЛА на востоке Сумщины и Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА на северо-востоке Хмельнитчины, курс – северный;
- БпЛА на востоке Черкасской области, курс – восточный;
- БпЛА на юго-востоке Харьковщины, курс – юго-западный.
В частности, по состоянию на 07:15 воздушная тревога объявлена в Хмельницкой области, где раздаются взрывы. Сирены раздаются в ряде регионов на севере страны.
Как сообщалось, в Хмельницкой области гремели взрывы. Регион атаковали российские "Шахеды".