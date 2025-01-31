В Украине – магнитная буря: какая ее мощность

В пятницу 31 января ожидается повышенная геомагнитная активность. Индекс Kp достиг уровня 5, что соответствует сильной магнитной буре (G1).

Об этом сообщает meteoagent, мониторящий солнечную активность и колебания магнитного поля Земли.

Заметим, буря ударила и ударила с 4-балльной мощностью. 25-28 января она была сильнее. Ожидалось, что буря пойдет на убыль, но она усилилась. 29 января, ее мощность составляет почти 7 баллов, а вчера – 2 балла.

Магнитная буря 31 января. Фото: meteoagent.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Напомним, мы писали о том, чего ждать от солнечной активности 28-31 января.

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