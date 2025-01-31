В Україні - магнітна буря: яка її потужність

Індекс Kp досягнув рівня 5.
У п'ятницю, 31 січня, очікується підвищена геомагнітна активність. Індекс Kp досягнув рівня 5, а це відповідає сильній магнітній бурі (G1).
Про це повідомляє meteoagent, який моніторить сонячну активність і коливання магнітного поля Землі.
Зауважимо, буря вдарила вдарила з 4-бальною потужністю. 25-28 січня вона була сильнішою. Очікувалося, що буря піде на спад, але вона посилилася. 29 січня, її потужність становить майже 7 балів, а вчора - 2 бали.
Аби зменшити вплив магнітних бур варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.
Нагадаємо, ми писали про те, чого очікувати від сонячної активності 28-31 січня.