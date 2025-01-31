Чоловік відмовився від мобілізації, бо він "не має родини та підтримки": як це закінчилось

Житель Полтавщини відмовився від мобілізації. Він заявив, що "у нього немає родини та підтримки". Що вирішив суд?

У Полтавській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Лубенського міськрайонного суду Полтавської області.

За даними суду, у жовтні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Йому у приміщенні ТЦК намагались вручити повістку, проте житель Полтавщини категорично відмовився її отримувати.

На суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що йому "намагались йому вручити повістку для відправки до військової частини, однак він відмовився її отримати, після чого написав відмову в отриманні повістки. Відмовився від мобілізації тому, що переживав за своє здоров`я, оскільки мав закриту форму туберкульозу та 16 червня 2024 року закінчив лікування. Боїться залишитись інвалідом, оскільки не має родини та підтримки".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, батько трьох дітей отримав повістку і відмовився від мобілізації.

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