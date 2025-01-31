Вчені виявили зміни клімату на Марсі: що відомо

Нещодавні дослідження змін клімату на Марсі показали, що температура на планеті могла коливатися між гарячими та холодними періодами протягом мільярдів років.

Про це повідомило видання Space.

"Але ці гарячі та холодні періоди могли бути згубними для життя, якби воно існувало на Червоній планеті. Сьогодні Марс може бути сухою та посушливою планетою, але вчені знають, що сусід Землі був набагато вологішим і набагато більше схожим на нашу планету в її давньому минулому", - йдеться в статті.

Група дослідників з Гарвардської школи інженерії та прикладних наук (SEAS) зробила важливе відкриття щодо того, як Марс міг зберігати тепло і утримувати воду мільярди років тому.

"Це було такою загадкою, що на Марсі була вода в рідкому стані, тому що Марс знаходиться далі від Сонця, а також сонце було слабшим на початку. Це справді чудовий приклад того, як планети можуть еволюціонувати з часом", - зазначив керівник групи Даніка Адамс, науковий співробітник NASA Sagan.

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Вчені давно припускали, що Марс міг утримувати рідку воду завдяки водню в атмосфері, який створював парниковий ефект. Однак згодом з’ясувалося, що водень на Марсі був короткочасним. Команда вчених змоделювала, як водень взаємодіяв з іншими газами в атмосфері та хімічними речовинами на поверхні планети.

Виявилось, що на Марсі існували теплі періоди приблизно 4–3 мільярди років тому, які тривали понад 100 000 років. Ці епізодичні періоди вологості були спричинені втратою води з атмосфери, що поповнювало вміст водню та підтримувало парниковий ефект. Вуглекислий газ у цей час перетворювався на чадний газ, а в теплі періоди знову на вуглекислий.

Ці зміни в температурі та хімії атмосфери ставили під сумнів можливість життя на Марсі, особливо в моменти падіння температури та підвищення рівня кисню. Дослідження цього процесу дає надію на глибше розуміння стародавнього Марса, а в майбутньому на порівняння теоретичних моделей із реальними зразками ґрунту та каменів з Червоної планети.

Команда вчених представила нову теорію, яка стверджує, що зміни температури на Марсі могли мати значний вплив на хімічні процеси в атмосфері. Вуглекислий газ, реагуючи з сонячним світлом, утворював чадний газ. Водночас, під час потеплінь оксид вуглецю знову перетворювався на вуглекислий газ. Якщо Марс залишався б холодним довго, процеси переробки зупинялися б, що призводило б до накопичення чадного газу та кисню.

Ці відкриття ставлять під сумнів можливість існування життя на Марсі в минулому, адже на періодах, коли температура падала, рівень кисню міг бути занадто високим.

Дослідники тепер мають намір порівняти свої моделі з реальними зразками ґрунту та каменів з Марса, які будуть доставлені на Землю за допомогою місії НАСА.

Нагадаємо, астрономи виявили маленьку планету, маса якої становить 37% від маси Землі.

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