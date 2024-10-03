Вчені виявили унікальну планету біля найближчої до нас зірки

Нова планета, яка набагато менша за Землю, обертається навколо зірки Барнарда і є одним із наймаломасивніших відомих світів.

Про це пише Gizmodo.

Вчені з'ясували, що на відстані майже 6 світлових років від нас перебуває найближча до Землі одиночна зірка під назвою зоря Барнарда. Ближче, на відстані 4 світлових роки, перебуває зірка Альфа Центавра, але вона складається з трьох окремих зірок.

Натяки на існування планети біля зірки Барнарда вчені знайшли ще 2018 року. Вважалося, що вона втричі більша за Землю і обертається на відстані 0,4 астрономічних одиниці (середня відстань від нашої планети до Сонця) від своєї зірки.

Дослідники здійснили спостереження за зіркою та змогли виявити Барнард b. За словами вчених, навколо зірки можуть обертатися ще три планети, які перебувають набагато далі від неї.

Зірка Барнарда, також відома як GJ 699, становить великий інтерес для планетних астрономів. Єдині зірки, які перебувають ближче до Землі, – це потрійна система Центавра.

Зірка Барнарда - це не просто самотня зірка, як Сонце. Це червоний карлик, найпоширеніший тип зірок у галактиці. Її вивчення може багато розповісти нам про наше галактичне сусідство і планети в ньому, планетні системи навколо одиночних зірок і планетні системи навколо червоних карликів, і про те, наскільки вони можуть бути придатними для життя.

Раніше вчені заявили про те, що вибух наднової, який стався неподалік Землі, міг назавжди змінити планету.

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