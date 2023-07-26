Таємнича планета Нібіру знищить Землю: коли це станеться

Людству дуже мало відомо про космос – лише 7 відсотків інформації. Проте існують теорії про різні планети та явища, які вплинуть на Землю. Одна з таких теорій – планета Нібіру зіткнеться з Землею і це знищить людство.

Про це пише Express.

Ще 1995 року вперше з'явилася теорія про те, що загадкова планета Нібіру може прилетіти до Сонячної системи і знищити нашу планету. Відтоді ця ідея є предметом дискусій у науковому співтоваристві і її підтримують деякі люди, які вірять у теорії змови.

Сама ідея про існування планети Нібіру ґрунтується на згадках такого об'єкта у стародавніх шумерів тисячі років тому. Згідно з легендами, подібна блукаюча планета вже прилітала в Сонячну систему і зруйнувалася, завдяки чому з'явився пояс астероїдів. Але ця планета нібито зруйнувалася не повністю і знову вирушила у свою подорож у космосі, щоб згодом повернутися назад.

Роберт Метьюз з Астонського університету, Велика Британія, вважає, що зіткнення Землі із загадковою планетою можливе, але це дуже малоймовірно. Тобто, за словами вченого, такий шанс є, але він дуже маленький.

Вчені створили комп'ютерну модель, в якій величезна планета, яка схожа на Землю, раптово з'являється у Сонячній системі та розміщується на орбіті між Марсом та Юпітером. Результати моделювання показують, що, якщо це станеться, то наслідки для Землі справді будуть дуже поганими, як вважають прихильники теорії про існування вигаданої планети Нібіру.

Раніше вчені повідомили, що у Марс вріжеться його супутник.

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