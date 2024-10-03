Чи здорожчає електроенергія в Україні: гендиректор Yasno дав чітку відповідь

В Україні не дорожчатиме електроенергія для населення наступного року.

Про це заявив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

"По-перше, YASNO і представники нашої компанії нічого не казали про тарифи на електроенергію для населення.

По-друге, це питання перебуває виключно в компетенції Кабміну. І від них теж не було ніяких заяв та оголошень.

По-третє, довіряйте офіційним джерелам інформації, а не чуткам від "експертів", які вирішили використати бренд для підсилення своїх фантазій", – сказав гендиректор Yasno.

Раніше стало відомо, що "Укренерго" готує підвищення тарифу на передавання електроенергії на 2025 рік, внаслідок чого він може зрости фактично в півтора раза до 783,71 грн/МВт*год.

Зі слів нардепа Олексія Кучеренка, тариф для населення можуть переглянути навесні.

"До весни ніхто не переглядатиме цей тариф для населення, як я розумію. Після весни ця балалайка почне знову грати і вони почнуть розповідати про ринкову вартість на електроенергію, про необхідність підняття тощо. Це неминуче", — додав Кучеренко.

Нагадаємо, що в Україні від 1 жовтня зросте ціна на електрику для однієї категорії споживачів. Більше про це читайте в новині.

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