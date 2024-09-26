Українцям доведеться платити за світло ще більше: нардеп назвав дату підвищення

"Укренерго" готує підвищення тарифу на передавання електроенергії на 2025 рік, згідно з яким він може зрости фактично в півтора раза до 783,71 грн/МВт*год.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Новини.Live" нардеп, перший заступник очільника комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України Олексій Кучеренко.

На його думку, на ці потреби "Укренерго" буде потрібно 30 мільярдів гривень, щоб їх дістати, ймовірно, доведеться підняти тариф на світло для звичайних споживачів.

За останні три місяці тариф було підвищено, і за рік це призведе до додаткових доходів у розмірі 1 мільярда доларів, які, за словами Кучеренка, вже оплачують українці. Крім цього, можливе підвищення тарифів від "Укренерго" стане ще в 30 мільярдів гривень.

Зі слів нардепа, тариф для населення можуть переглянути навесні.

"До весни ніхто переглядатиме цей тариф для населення, як я розумію. Після весни ця балалайка почне знову грати і вони почнуть розповідати про ринкову вартість на електроенергію, про необхідність підняття тощо. Це неминуче", — додав Кучеренко.

Раніше повідомлялося, що в Україні від 1 жовтня зросте ціна на електрику для однієї категорії споживачів. Більше про це читайте в новині.

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