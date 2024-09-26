"Варіантів вирішення кризи немає": експерт оцінив ситуацію у Вугледарі

Водночас ситуація в районі Торецька та Селидового також має тенденцію до загострення.

Ситуація на фронті у районі Вугледара Донецької області є кризовою і наразі варіантів вирішення фактично немає.

Про це військовий експерт, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов сказав у ефірі програми "Говорить великий Львів".

Селезньов заявив про тотальну перевагу ворога в районі Вугледара та повідомив, що ворог вже зайшов до міста з південно-східної частини.

"Варіантів вирішення цієї кризи де-факто сьогодні немає. По-перше, тотальна перевага ворожих сил та засобів на цій ділянці фронту. Щонайменше на деяких позиціях – у вісім разів більше ворожих ресурсів, ніж наших", – сказав експерт.

"По-друге, те, що ворог вже зайшов у Вугледар з південно-східної частини – це факт. Це "сіра зона", де зараз нишпорять російські ДРГ та спецпризначенці. Але ключовий фактор, який впливає на ситуацію на полі бою саме на цій ділянці – це тотальна перевага ворога в авіаційному компоненті", зауважив ексречник Генштабу.

За його словами, зараз перед українськими військами постало питання: що важливіше – квадратний кілометр території чи життя та здоров'я наших бійців.

"Найближчим часом ми побачимо маневрену оборону у виконанні українських Сил оборони", – прогнозує Селезньов.

Він додав, що кризова ситуація склалася не лише в районі Вугледара.

"Я ще звернув би увагу на ситуацію в районі Торецька та Селидового. Там так само є всі підстави вважати, що ситуація має тенденцію до загострення", – зауважив експерт.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, російська армія протягом доби наступала під Кремінною, Торецьком, Покровськом та просунулась у межах і навколо Вугледара.

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