"Вариантов разрешения кризиса нет": эксперт оценил ситуацию в Угледаре

В то же время, ситуация в районе Торецка и Селидово также имеет тенденцию к обострению.

Ситуация на фронте в районе Угледара Донецкой области является кризисной и сейчас вариантов решения фактически нет.

Об этом военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире программы "Говорить великий Львів".

Селезнев заявил о тотальном преимуществе врага в районе Угледара и сообщил, что враг уже зашел в город с юго-восточной части.

"Вариантов разрешения этого кризиса де-факто сегодня нет. Во-первых, тотальное преимущество вражеских сил и средств на этом участке фронта. По меньшей мере, на некоторых позициях – в восемь раз больше вражеских ресурсов, чем наших", – сказал эксперт.

"Во-вторых, то, что враг уже зашел в Угледар с юго-восточной части – это факт. Это "серая зона", где сейчас шарят российские ДРГ и спецназовцы. Но ключевой фактор, влияющий на ситуацию на поле боя именно на этом участке – это тотальное преимущество врага в авиационном компоненте", — заметил экс-спикер Генштаба.

По его словам, сейчас перед украинскими войсками встал вопрос: что важнее – квадратный километр территории или жизнь и здоровье наших бойцов.

"В ближайшее время мы увидим маневренную оборону в исполнении украинских Сил обороны", – прогнозирует Селезнев.

Он добавил, что кризисная ситуация сложилась не только в районе Угледара.

"Я бы еще обратил внимание на ситуацию в районе Торецкая и Селидово. Там так же есть все основания считать, что ситуация имеет тенденцию к обострению", — отметил эксперт.

Напомним, по данным Института изучения войны, российская армия в течение суток наступала под Кременной, Торецком, Покровском и продвинулась в пределах и вокруг Угледара.

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