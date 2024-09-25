"Угледар держится": Коваленко о ситуации в городе и последствиях его возможной потери

В случае потери города украинскими защитниками это значительно повлияет на интенсивность боевых действий на юге.

Российские оккупационные войска пытаются закрепиться в юго-восточной части (район "Водоканала") Угледара Донецкой области. Они прорываются небольшими штурмовыми группами как вдоль трассы 0532, так и с территории стертого с лица земли поселка 3-й шахты.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Ситуация в Угледаре

"В случае закрепления в секторе "Водоканала" оккупанты смогут через улицу 13 Десантников выйти на "Политех" с последующим закреплением и подготовкой прорыва в центр… С юго-западного направления у россиян задача прорваться к городской больнице, точнее тому, что от нее осталось, и после закрепления на этом объекте выйти по улице Шахтерской к центру" – отметил Коваленко.

По словам Коваленко, вторая штурмовая группа пытается продвигаться на север, чтобы отрезать гарнизон города от дороги на Богоявленку. Но из-за рельефно-ландшафтной специфики реализовать такой план в этом направлении будет гораздо сложнее, чем в противоположном.

Эксперт также добавил, что по разным оценкам, в районе Угледара сосредоточено от 15 до 25 тысяч российских военных.

Последствия в случае отступления украинских защитников из Угледара

"Прозвучал очень странный тезис, а именно, что Угледар не играет какого-либо важного значения, и если гарнизон будет выведен из города, то оборона не рухнет. Это одновременно так и не так", — отметил Коваленко.

Он объяснил, что Угледар действительно не входит в эпицентр оборонных линий и рубежей в данной локации, которые проходят несколько севернее. Но именно контроль Угледара украинскими войсками не позволяет российским оккупантам восстановить железнодорожное сообщение с востока на юг через Волноваху. В случае потери города украинскими защитниками это повлияет на интенсивность боевых действий на юге.

"Пока Угледар держится. За пределами своих возможностей, но держится", — подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, войска РФ окружают Угледар. Ситуация критическая, хотя воины 72-й бригады и делают больше, чем способен человек.

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