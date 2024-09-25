В ISW назвали цель наступления врага под Угледаром и Покровском

Наступательные усилия российских войск под Угледаром и Покровском усиливают друг друга и, вероятно, преследуют цель растянуть украинские войска на более широком фронте в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские оккупанты достигли окрестностей Угледара на фоне того, что выглядит как усиление наступления вблизи города. Аналитики считают, что захват Угледара вряд ли предоставит врагу какое-нибудь особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций на западе Донетчины.

Геолокационные кадры за 24 сентября демонстрируют, что российская армия продвинулась к востоку Угледара до улицы 12 Десантников. Этот факт подтверждает сообщения российских и украинских источников о том, что захватчики прорвались на восток города в период с 23 по 24 сентября.

Российские войска также пытаются продвинуться на северо-восточном фланге Угледара через Водяное и юго-западном фланге через Пречистовку. Вероятно, враг пытается оцепить группировку украинских сил в Угледаре и заставить их отступить.

"23 и 24 сентября западные СМИ и украинские военные эксперты и журналисты неоднократно предупреждали, что постоянные российские атаки и продвижение на флангах Угледара угрожают окружением украинского гарнизона в пределах населенного пункта, что может заставить украинские войска покинуть этот район, который уже более двух лет является важным украинским опорным пунктом", – говорится в отчете ISW.

По мнению экспертов, россияне могут захватить весь Угледар. Однако то, как быстро и легко они смогут это сделать, будет зависеть, в частности, от принятия решений украинской стороной.

"Если украинское командование решит, что риск оцепления Угледара российскими войсками или расходы на оборону самого населенного пункта в условиях городских боев слишком велики, украинские войска могут отступить, что позволит российским войскам захватить Угледар относительно быстро и без вступления в ближний бой", — оценили аналитики.

В то же время там отметили – если украинские войска решат защищать Угледар и смогут предотвратить попытки врага окружить город, враг может отступить. Российским силам может быть сложно прорваться через населенный пункт, который украинские войска укрепляли более двух лет.

В ISW указали – если оккупанты не захватят Угледар относительно быстро, на их маневр на флангах города может повлиять начало осенних дождей. Это существенно усложнит продвижение через преимущественно сельскую местность вокруг Угледара, поскольку она станет болотной.

Что будет в случае захвата Угледара?

Аналитики считают, что потенциальный захват врагом Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области.

"Угледар не является особенно важным логистическим узлом — российские войска уже контролируют большинство основных дорог, ведущих к Угледару (дорога Т0509 Угледар-Пречистовка, дорога С050524 Павловка-Угледар, и Т0524 Угледар-Марьинка) и, вероятно уже создают реальную угрозу для трассы С051134 на Богоявленку артиллерийскими обстрелами с близкого расстояния, поэтому захват населенного пункта не предоставит российским войскам неотложный доступ к новой дороге, а также не отрежет украинские войска от дороги, которая имеет решающее значение для их материально-технического обеспечения", – объяснили в ISW.

Там добавили, что захват Угледара также не обязательно предоставит россиянам выгодную позицию, с которой они смогут начать дальнейшие наступательные операции в других местах Донетчины.

По оценке ISW, наступательные усилия врага под Угледаром и Покровском взаимно усиливают друг друга и преследуют цель растянуть украинские войска на более широком фронте в Донецкой области. Но гипотетический захват россиянами Угледара не обязательно будет достаточно важным с оперативной точки зрения, чтобы растянуть Силы обороны Украины еще дальше в этом районе.

Напомним, накануне аналитики Deep State сообщили, что оккупанты пытаются окружить Угледар и параллельно просто "стирают" город с лица земли своими ударами.

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