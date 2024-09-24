72-я ОМБр в Угледаре под угрозой окружения: детали от Forbes

Почти два года 72-я механизированная бригада ВСУ обороняет Угледар в Донецкой области. За это время бойцов истощились. Теперь они рискуют попасть в окружение и стать отрезанными. Ведь войска РФ продолжают продвигаться к северу от города.

Об этом говорится в материале аналитика Forbes Дэвида Акса.

Ситуация вокруг Угледара

В своей статье Акс пишет, что на многих других участках фронта в Украине боевые действия замедляются. Впрочем, в районе Угледара они могут наоборот ускориться. В частности это подтверждает украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Заминированные дороги и поля вокруг этого города в Донецкой области стали смертельной ловушкой для россиян, которые продвигаются на бронированных машинах, мотоциклах и гольф-карах. Украинские защитники также часто уничтожают большинство оккупантов минами, беспилотниками, артиллерией и противотанковыми ракетами. Впрочем, пишет аналитик, дороги через Водяное, в нескольких милях к северу, менее опасны. Именно здесь россияне продвигаются под прикрытием военных самолетов, наносящих мощные бомбовые удары.

"72-я механизированная бригада достаточно хорошо оснащена танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109. Но даже лучше оснащенная бригада не может держать оборону вечно, а два года – это большой срок для ведения боевых действий без передышки", – пишет Акс в своем материале.

Опасность для бригады

Отмечается, что ранее 47-я механизированная бригада ВСУ, которая непрерывно воевала на юге и востоке страны от июня 2023-го, была окончательно выведена из передовой, несмотря на нехватку хорошо оснащенных бригад для ее замены.

Кроме того, бригада также совершила подвиг: почти два года защищала один и тот же прифронтовый город от сил армии РФ, которые всегда преобладают. Теперь, подчеркивают у Forbes нужная помощь или замена. Впрочем, по мнению аналитика, ресурсов для этого у Украины нет.

"Украинские вооруженные силы одновременно наступают на Курск и обороняются на востоке и юге. Они сильно растянуты. А 14 новых бригад, формируемых армией, испытывают острую нехватку современной техники. По словам президента Украины Владимира Зеленского, автомобилей достаточно для полного оснащения только четырех бригад", – отмечает эксперт.

Следует заметить, что в январе и феврале 2023 года 72-я механизированная бригада ВСУ под Угледаром разгромила российские войска, превосходившие ее по численности, и уже два года обороняет этот участок фронта.

Напомним, ранее аналитики проекта DeepState предупреждали, что РФ пытается прорваться в еще один важный город в Донецкой области - Курахово. Отмечается, что в течение последней недели для украинских защитников, в том числе для 46-й бригады, в районе населенных пунктов Остро и Георгиевка-Максимильяновка продолжались сложные бои.

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