72-га ОМБр у Вугледарі під загрозою оточення: деталі від Forbes

Майже два роки 72-га механізована бригада ЗСУ обороняє Вугледар в Донецькій області. Протягом цього часу бійців виснажилися. Тепер вони ризикують потрапити в оточення та стати відрізаними. Адже війська РФ продовжують просуватися на північ від міста.

Про це йдеться у матеріалі аналітика Forbes Девіда Акса.

Ситуація навколо Вугледара

У своїй статті Акс пише, що наразі на багатьох інших ділянках фронту в Україні бойові дії сповільнюються. Втім, у районі Вугледара вони можуть навпаки прискоритися. Зокрема, це підтверджує українська аналітична група Frontelligence Insight.

Заміновані дороги й поля навколо цього міста на Донеччині стали смертельною пасткою для росіян, які просуваються на броньованих машинах, мотоциклах і гольф-карах. Українські захисники також часто знищують більшість окупантів мінами, безпілотниками, артилерією та протитанковими ракетами. Втім, пише аналітик, дороги через Водяне, за кілька миль на північ, менш небезпечні. Саме тут росіяни просуваються під прикриттям військових літаків, що завдають потужних бомбових ударів.

"72-га механізована бригада досить добре оснащена танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 і гаубицями М-109. Але навіть найкраще оснащена бригада не може тримати оборону вічно, а два роки – це великий термін для ведення бойових дій без перепочинку", - пише Акс у своєму матеріалі.

Небезпека для бригади

Зазначається, що раніше 47-му механізовану бригаду ЗСУ, яка безупинно воювала на півдні та сході країни від червня 2023-го, було остаточно виведено з передової, попри брак добре оснащених бригад для її заміни.

Крім того, бригада також зробила подвиг: майже два роки захищала одне й те саме прифронтове місто від сил армії РФ, які завжди переважають. Тепер, наголошують у Forbes потрібна допомога або заміна. Втім, на думку аналітика, ресурсів для цього в України немає.

"Українські збройні сили одночасно наступають на Курськ і обороняються на сході та півдні. Вони сильно розтягнуті. А 14 нових бригад, які формує армія, відчувають гостру нестачу сучасної техніки. За словами президента України Володимира Зеленського, автомобілів достатньо для повного оснащення тільки чотирьох бригад", - зауважує експерт.

Слід зауважити, що січні та лютому 2023 року 72-га механізована бригада ЗСУ під Вугледаром розгромила російські війська, які переважали її за чисельністю, і вже два роки обороняє цю ділянку фронту.

Нагадаємо, раніше аналітики проєкту DeepState попереджали, що РФ намагається прорватися до ще одного важливого міста на Донеччині - Курахово. Зазначається, що протягом останнього тижня для українських захисників, зокрема для 46-ї бригади, в районі населених пунктів Гостре та Георгіївка-Максимільянівка тривали складні бої.

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