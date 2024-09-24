Синоптикиня повідомила, де найближчим часом в Україні будуть дощі, а де - аномальне тепло

Вже цими вихідними в Україні відбудеться певна перебудова синоптичних процесів, а вже від наступного тижня в регіонах запанує більш осіння погода. Втім, у різних частинах країни можуть спостерігатися дещо різні погодні умови.

Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха у коментарі УНІАН.

"Якщо говорити про західні області, то там, починаючи вже від середи (25 вересня), дещо знизиться і температурний фон, і прийдуть дощики. Там вже буде більш такий осінній характер погоди", - розповіла вона.

Разом з тим на більшості території температурний фон залишатиметься досить високим. Протягом найближчих трьох днів - 25-27 вересня нічна температура повітря становитиме +7-14°, а у південній частині - до +17°. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +20-27°. Прохолодніше буде в Карпатах - вночі +4-9°, в вдень +15-19°.

За словами Птухи, контрасти будуть зумовлені тим, що від 25 вересня із заходу впливатимуть атмосферні фронти, тому там буде більше хмарності і часом невеликі дощі.

"26-го числа невеликі дощики можуть ще подекуди зачепити Вінниччину, Житомирщину і правобережжя Київської області. Але це досить локально", - наголосила Птуха.

Зі сходу продовжує здійснювати свій вплив антициклон, поле високого тиску, який забезпечує для всього Лівобережжя і навіть для півдня суху погоду без опадів.

"Така погода буде утримуватися практично весь тиждень, до суботи (28 вересня). В суботу ще також можуть бути високі показники і для Київщини також. Але очікуємо, що все ж таки ось на вихідних, в суботу-неділю, вже буде певна перебудова синоптичних процесів. Надійде вже активніший атмосферний фронт з північного заходу. Він вже повинен буде досягнути, за розрахунками, які є на сьогодні, все ж таки і Київщини", - сказала Птуха.

В останні дні вересня вже й для Київської області буде певна зміна погодних умов і температурний фон дещо знизиться і становитиме 15-20° тепла.

""Переходимо в більш осінню погоду ( від наступного тижня - Ред.). Наскільки вона буде класичною для початку жовтня - це треба аналізувати. Основне, що буде вже більш нагадувати осінь, буде більш свіженько", - каже Наталія Птуха.

Втім, з її слів, багато опадів поки що не очікується. Вони стосуватимуться більше лише заходу України.

Як повідомлялося, в одному з регіонів України зафіксували перші заморозки. Йдеться про Буковинські Карпати.

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