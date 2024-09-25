Ночью РФ ударила ракетами и дронами: сколько целей сбило ПВО и куда попал враг

В ночь на среду, 25 сентября, российские оккупанты атаковали Украину несколькими типами ракет и ударными беспилотниками типа "Shahed". Силы ПВО уничтожили четыре управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 28 БпЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Армия РФ атаковала Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа. По Одесской области оккупанты выпустили из воздушного пространства из акватории Черного моря четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Кроме того, россияне атаковали 32 БпЛА. Дроны летели из Приморско-Ахтарска и Курска.

"В результате противовоздушного боя сбиты 28 ударных БпЛА и четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69. Еще четыре вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Напомним, днем 24 сентября воздушная цель из Беларуси пересекла государственную границу. Мониторинговые чаты сообщили, что на территорию Украины залетел белорусский самолет.

Читайте также:

500-килограммовую фугасную авиационную бомбу уничтожили пиротехники в Запорожье