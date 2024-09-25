В ISW назвали мету наступу ворога під Вугледаром і Покровськом

Аналітики вважають, що потенційне захоплення Вугледара навряд чи кардинально змінить хід ворожих наступальних операцій на заході Донецької області.

Наступальні зусилля російських військ під Вугледаром і Покровськом підсилюють одне одного та, ймовірно, мають на меті розтягнути українські війська на ширшому фронті в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські окупанти досягли околиць Вугледара на тлі того, що має вигляд як посилення наступу поблизу міста. Аналітики вважають, що захоплення Вугледара навряд чи надасть ворогу якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій на заході Донеччини.

Геолокаційні кадри за 24 вересня демонструють, що російська армія просунулась на схід Вугледара до вулиці 12 Десантників. Цей факт підтверджує повідомлення російських та українських джерел про те, що загарбники прорвалися на схід міста у період від 23 до 24 вересня.

Російські війська також намагаються просунутися на північно-східному фланзі Вугледара через Водяне та південно-західному фланзі через Пречистівку. Ймовірно, ворог намагається оточити угруповання українських сил у Вугледарі та змусити їх відступити.

"23 та 24 вересня західні ЗМІ та українські військові експерти і журналісти неодноразово попереджали, що постійні російські атаки та просування на флангах Вугледара загрожують оточенням українського гарнізону в межах населеного пункту, що може змусити українські війська залишити цей район, який вже понад два роки є важливим українським опорним пунктом", – йдеться у звіті ISW.

На думку експертів, росіяни можуть захопити весь Вугледар. Однак те, наскільки швидко і легко вони зможуть це зробити, залежатиме, зокрема, від ухвалення рішень українською стороною.

"Якщо українське командування вирішить, що ризик оточення Вугледара російськими військами або витрати на оборону самого населеного пункту в умовах міських боїв занадто великі, українські війська можуть відступити, що дозволить російським військам захопити Вугледар відносно швидко і без вступу в ближній бій", – оцінили аналітики.

Водночас там зазначили – якщо українські війська вирішать захищати Вугледар і зможуть запобігти спробам ворогу оточити місто, ворог може відступити. Російським силам може бути важко прорватися через населений пункт, який українські війська укріплювали понад два роки.

У ISW вказали – якщо окупанти не захоплять Вугледар відносно швидко, на їхній маневр на флангах міста може вплинути початок осінніх дощів. Це суттєво ускладнить просування через переважно сільську місцевість навколо Вугледара, оскільки вона стане болотяною.

Що буде в разі захоплення Вугледара?

Аналітики вважають, що потенційне захоплення ворогом Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області.

"Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом – російські війська вже контролюють більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара (дорога Т0509 Вугледар-Пречистівка, дорога С050524 Павлівка-Вугледар, та Т0524 Вугледар-Мар'їнка) і, ймовірно, вже створюють реальну загрозу для траси С051134 на Богоявленку артилерійськими обстрілами з близької відстані, тому захоплення населеного пункту не надасть російським військам нагального доступу до нової дороги, а також не відріже українські війська від дороги, яка має вирішальне значення для їхнього матеріально-технічного забезпечення", – пояснили в ISW.

Там додали, що захоплення Вугледара також не обов'язково надасть росіянам вигідну позицію, з якої вони зможуть розпочати подальші наступальні операції в інших місцях на Донеччині.

За оцінкою ISW, наступальні зусилля ворога під Вугледаром і Покровськом взаємно підсилюють одне одного і мають на меті розтягнути українські війська на ширшому фронті в Донецькій області. Але гіпотетичне захоплення росіянами Вугледара не обов'язково буде достатньо важливим з оперативного погляду, щоб розтягнути Сили оборони України ще далі в цьому районі.

Нагадаємо, напередодні аналітики Deep State повілдомили, що окупанти намагаються оточити Вугледар і паралельно просто "стирають" місто з лиця землі своїми ударами.

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