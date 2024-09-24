Окупанти "стирають" Вугледар: у Deep State заявили про критичну ситуацію

На мапі бойових дій видно, що росіяни намагаються наступати на місто із двох напрямків.

Російські війська намагаються оточити Вугледар на Донеччині і паралельно просто "стирають" місто з лиця землі своїми ударами. Ситуація навколо населеного пункту критична.

Про це повідомили аналітики Deep State.

Там вказали, що ситуація навколо Вугледара критична та продовжує ускладнюватися. Ворог намагається оточити місто. Паралельно з цим російські окупанти просто рівняють населений пункт із землею ударами з артилерії, КАБами тощо.

На думку аналітиків, тримати оборону Вугледара до останнього "означає ставити руїни вище за ціну наших військових, що є неприпустимим". Водночас бійці 72-й бригади не здаються і продовжують виконувати свою роботу.

У DeepState також оновили мапу бойових дій. На ній видно, що загарбники намагаються наступати на Вугледар із двох напрямків.

Мапа бойових дій від Deep State

Ворог рівняє Вугледар із землею з артилерії та КАБами

Нагадаємо, видання Forbes повідомило, що 72-га механізована бригада ЗСУ, яка обороняє Вугледар, ризикує потрапити в оточення. Росіяни продовжують просуватися на північ від міста.

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