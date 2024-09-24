Важлива логістична дорога на Харківщині під вогневим контролем РФ — військовий

Головна логістична дорога у Харківській області — Борова-Куп'янськ-Вузловий-Куп’янськ — фактично перебуває під вогневим контролем окупаційної армії. На цій ділянці фронту є загроза.

Про це повідомив військовослужбовець 77-ї бригади ЗСУ Віктор Петрович в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

"Є загроза на цьому напрямку, можливо, з точки зору логістики. Ворог до цього шляху намагається прорватися. Насправді, доволі складна ситуація, тому що фактично цей шлях вже під вогневим контролем. Намагаємось, незважаючи на чисельну перевагу ворога, не давати йому зробити якихось значних просувань", — заявив військовий.

Ситуація на напрямку є циклічно-активною вже тривалий час, розповів Віктор Петрович. Війська РФ значно переважають за своєю кількістю. Крім того, на цю ділянку фронту перекинули "вагнерівців".

За словами військового, окупанти продовжують тиснути. Своєю чергою, ЗСУ періодично відбивають позиції у росіян.

"Коли ворог зайняв якусь позицію, поки не закріпився, поки не налагодив логістику, його набагато легше вибити, ніж коли налагодить логістику, буде підвоз БК, ротації. На цьому етапі його швидко можна уразити тими ж FPV-дронами. Дуже ефективно просто закидати цими дронами, поки не підтягли туди РЕБ. Тому так, є певні штурмові дії (з боку Сил оборони, — Ред.), не масовані, але в певних операціях вони присутні", — наголосив Петрович.

Нагадаємо, видання BILD повідомило, що російські військові вперше застосували в Україні китайські бронемашини типу ZFB-05.

Читайте також:

3-тя штурмова показала потужну роботу по ворогові на Харківщині