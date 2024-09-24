Російські військові вперше застосували в Україні китайські бронемашини - аналітик BILD

Фото з'явилися в одному з проросійських Телеграм-каналів.

Окупаційна армія Російської Федерації вперше застосували в Україні китайські бронемашини ZFB-05.

Про це повідомляє аналітик BILD Юліан Рьопке з посиланням на один проросійський Телеграм-канал.

"Китайські бронеавтомобілі Hushi в зоні "сво" (так в РФ називають війну в Украні - ред.), - йдеться у повідомленні російського ресурсу.

Експерт BILD підтверджує справжність опублікованих знімків. З його слів, це перший доказ застосування китайської військової техніки в Україні.

"Російська армія вторгнення вперше застосувала в Україні китайські бронемашини типу ZFB-05. Китай заперечує, що поставив цю машину. Однак є безліч африканських посередників, які Росія могла використати", наголосив Рьопке.

Як повідомлялося, за інформацією Defense Express, в Краснодарському краї вибухнула база, де росіяни зберігали снаряди з Північної Кореї. Вночі 21 вересня було атаковано 719 базу артилерійських боєприпасів.

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