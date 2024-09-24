Сміттярі приголомшили цінними знахідками на звалищах

Група сміттярів поділилася дивними та чудовими речами, які вони знайшли під час роботи.

Вони зазначили на Reddit, що приказка "Що для одного сміття – то для іншого скарб", безумовно, є правдивою для них.

Так, на запитання "Що найцінніше ви знайшли у смітнику?", один із чоловіків поділився: "Я знайшов піч, яка працювала, і жінки викидали нові сумочки вартістю від 130 до 260 доларів. Окуляри Gucci, Prada, Armani просто тому, що на них були крихітні подряпини".

А один користувач, який працює охоронцем на міському звалищі, стверджує, що натрапив на декілька речей, які могли б принести великі гроші, якщо їх продати. Він сказав: "У мене був час, щоб дослідити, і ніхто не наглядав. Я знайшов багато корисних речей, які люди просто викинули, бо не хотіли виставляти їх в Інтернеті, щоб їх хтось забрав. Мої найкращі знахідки – це тисячі і тисячі покрівельних цвяхів, цвяхів для огорожі та бензопила Poulin 2000 (вінтажна і справді хороша). Я знайшов свердлильний прес від компанії, яка припинила свою діяльність 1953 року, і набір для внутрішнього дворика, який був в ідеальному стані. Одна з моїх улюблених знахідок – це знак "Обережно, не торкатися: 138 000 вольт" з електростанції".

Ще один юзер поділився: "Коли я був маленьким, мій тато працював у центрі перероблення сміття, і більшість іграшок, які я отримував, були вилучені звідти. Я ніколи не забуду свого однорукого Базза Лайта". Інший додав: "Мій тато знайшов дві Playstation 2, телевізор, класичні фільми на VHS, коли працював у своїй старій сміттєвій компанії. Список нескінченний".

Останній сміттяр сказав: "Не захищений паролем ноутбук, на якому, мабуть, 10 років інформації. Крім того, ламповий підсилювач 1960-х років та аудіосистема".

Нагадаємо, жінка заробила понад 76 000 доларів, продаючи речі зі сміттєзвалища. Вона похизувалася своїм легким заробітком.

Читайте також: