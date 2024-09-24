Мусорщики ошеломили ценными находками на свалках

Группа мусорщиков поделилась странными и замечательными вещами, которые они нашли во время работы.

Они отметили на Reddit, что поговорка "Что для одного мусор — то для другого клад", безусловно, правдива для них.

Так, на вопрос "Что ценнее всего вы нашли в мусорнике?", один из мужчин поделился: "Я нашел работавшую печь и женщины выбрасывали новые сумочки стоимостью от 130 до 260 долларов. Очки Gucci, Prada, Armani просто потому, что на их были крохотные царапины".

А один пользователь, работающий охранником на городской свалке, утверждает, что наткнулся на несколько вещей, которые могли бы принести большие деньги, если их продать. Он сказал: "У меня было время, чтобы исследовать, и никто не присматривал. Я нашел много полезных вещей, которые люди просто выбросили, потому что не хотели выставлять их в Интернете, чтобы их кто-то забрал. Мои лучшие находки – это тысячи и тысячи кровельных гвоздей, гвоздей для ограждения и бензопилы Poulin 2000 (винтажная и в самом деле хорошая). Одна из моих любимых находок - знак "Осторожно, не касаться: 138 000 вольт" с электростанции".

Еще один юзер поделился: "Когда я был маленьким, мой папа работал в центре переработки мусора, и большинство игрушек, которые я получал, были изъяты оттуда. Я никогда не забуду своего однорукого Базза Лайта". Другой добавил: "Мой папа нашел две Playstation 2, телевизор, классические фильмы на VHS, когда работал в своей старой мусорной компании. Список бесконечен".

Последний мусорщик сказал: "Не защищен паролем ноутбук, на котором, пожалуй, 10 лет информации. Кроме того, ламповый усилитель 1960-х годов и аудиосистема".

Напомним, женщина заработала более 76 000 долларов, продавая вещи со свалки. Она похвасталась своим легким заработком.

Читайте также: