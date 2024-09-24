ГУР звільнило Вовчанський агрегатний завод на Харківщині: з'явилося відео

Підрозділи Головного управління розвідки звільнили Вовчанський агрегатний завод на Харківщині.

Про це ГУР повідомляє у Telegram.

"В результаті надзвичайно складної та успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівелях підприємства", – йдеться у повідомленні.

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У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції.

Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Терор".

Бійці ГУР МОУ здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.

У ГУР зазначили, що росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську "фортецю", задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (кубінка, москва).

Окрім того проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи "Солнцепьок".

Попри шалений опір ворога, бійцям ГУР МОУ вдалося знищити противника, взяти полонених та поповнити обмінний фонд.

"Територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкту", – резюмувала військова розвідка.

Підрозділи ГУР звільнили від окупантів Вовчанський агрегатний завод Підрозділи ГУР звільнили від окупантів Вовчанський агрегатний завод ✔️ В результаті надзвичайно складної та успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівелях підприємства. У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Терор". Бійці ГУР МОУ здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій. росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську "фортецю", задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (кубінка, москва). ⚡️ Окрім того проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи "Солнцепьок". Попри шалений опір ворога, бійцям ГУР МОУ вдалося знищити противника, взяти полонених та поповнити обмінний фонд. ❗️ Територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкту. Слава Україні! Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Вівторок, 24 вересня 2024 р.

Напередодні офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк пообіцяв гарні новини про завод у Вовчанську, що став великою проблемою для росіян, які там заблоковані від початку їхнього наступу.

Бійці показали знищення окупантів на заводі у Вовчанську

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