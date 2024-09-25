Готується до нового виходу: стало відомо, коли ми побачимо принцесу Кейт на публіці

У нещодавно опублікованому сімейному відео принцеса Уельська Кетрін говорила, що незабаром планує відвідати кілька королівських заходів.

Минулого вівторка принцеса Кейт провела свою першу офіційну зустріч у Віндзорському замку від того часу, як минулого тижня вона оголосила про закінчення курсу профілактичної хіміотерапії. А в неділю її з принцом Вільямом бачили в Шотландії, коли вони прямували на службу до церкви.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Тепер очікується, що принцеса Уельська з'явиться на публіці 10 листопада, Кейт планує відвідати Неділю пам'яті біля Кенотафа разом із рештою членів королівської родини. Вони відвідують щорічну церемонію біля Кенотафа в Лондоні, де збираються, щоб вшанувати пам'ять загиблих у Першій та Другій світових війнах та інших конфліктах.

Церемонія пам'яті біля Кенотафа, королева Камілла та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Ще один королівський захід, який принцеса планує та сподівається відвідати, — це її щорічний концерт різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві, але він відбудеться наприкінці грудня.

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