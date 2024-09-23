Сікорський сказав, коли закінчиться війна в Україні

Ключ до перемоги – в наданні Україні більшої фінансової допомоги для підтримки її власної оборонної промисловості.

Війна в Україні закінчиться лише тоді, коли очільник Кремля Володимир Путін вирішить, що вторгнення було помилкою і що він не досягне своїх цілей прийнятною ціною. Проте диктатор "ще не дійшов до цього".

Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів в інтерв’ю MSNBC, повідомляє польське агентство PAP.

"Він ще не дійшов до цього, але його економіка і його здатність посилати сотні тисяч росіян на смерть не є безмежними… Якщо ми не зупинимося на досягнутому, цю війну можна закінчити, відновивши міжнародне право і відновивши міжнародні кордони", – заявив міністр.

Щодо "плану перемоги" президента України Володимира Зеленського, який він має представити найближчими днями президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився за підтримку надання Заходом військової допомоги.

Сікорський зазначив, що не хоче спекулювати на тому, що міститься в "плані перемоги" Зеленського.

Але, за його словами, країни-партнерки повинні надати Україні засоби, щоб змінити розрахунки Путіна, і засоби для цього – фінансові.

"Україна має власну оборонну промисловість, якій не вистачає ресурсів, яка має певні вільні потужності, і кілька мільярдів доларів могли б їм дуже допомогти, щоб Путін зрозумів, що він не може перемогти", – сказав Сікорський.

За його словами, виходом у війні було б відведення військ обох країн за межі їхніх міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери України за два роки зібрали понад 4 млрд дол. на відновлення енергетики, яку знищила армія РФ.

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