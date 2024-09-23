Сикорский сказал, когда закончится война в Украине

Ключ к победе – в предоставлении Украине большей финансовой помощи для поддержки его собственной оборонной промышленности.

Война в Украине закончится только тогда, когда глава Кремля Владимир Путин решит, что вторжение было ошибкой и что он не достигнет своих целей приемлемой ценой. Однако диктатор "еще не дошел до этого".

Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал в интервью MSNBC, сообщает польское агентство PAP.

"Он еще не дошел до этого, но его экономика и его способность посылать сотни тысяч россиян на смерть не безграничны… Если мы не остановимся на достигнутом, эту войну можно закончить, восстановив международное право и восстановив международные границы", – заявил министр.

Что касается "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского, который он должен представить в ближайшие дни президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Гаррис и Дональду Трампу, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался в поддержку оказания Западом военной помощи.

Сикорский отметил, что не хочет спекулировать на том, что находится в "плане победы" Зеленского.

Но, по его словам, страны-партнерши должны предоставить Украине средства, чтобы изменить расчеты Путина и средства для этого – финансовые.

"У Украины есть собственная оборонная промышленность, которой не хватает ресурсов, имеющая определенные свободные мощности, и несколько миллиардов долларов могли бы им очень помочь, чтобы Путин понял, что он не может победить" – сказал Сикорский.

По его словам, выходом в войне был бы отвод войск обеих стран за пределы их международно признанных границ.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные партнеры Украины за два года собрали более 4 млрд долларов на восстановление энергетики, уничтоженной армией РФ.

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