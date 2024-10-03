Дочка Міхаеля Шумахера вийшла заміж і показала фото у сукні

27-річна донька Міхаеля Шумахера – Джина-Марія – вийшла заміж. Обранцем дівчини став спортсмен – стрибун на лижах із трампліну Ян Бетке.

Весілля відбулося на Майорці, ймовірно у сімейному будинку Шумахерів. Знімок із свята наречена опублікувала на своїй сторінці Instagram.

Наречена була одягнена у ніжну сукню на тонких бретельках. Вбрання мало прозорі вставки та квіткові аплікації. Образ вона доповнила ніжним макіяжем, зачіскою-хвостом та декількома прикрасами. Наречений був у смугастому костюмі.

Також за повідомленням видання The Mirror, весілля відвідав її знаменитий батько Міхаель, проте не повідомляється, в якому стані він був на святі. Гостям весілля заборонили брати з собою мобільні телефони, тож фото та відео в Мережі не з'явилося.

Нагадаємо, що автогонщик Міхаель Шумахер 2013 року, вже після завершення кар'єри, внаслідок нещасного випадку отримав тяжку травму голови на гірськолижному курорті та залишився прикутим до ліжка. Дружина спортсмена дуже люто охороняла приватність сім'ї та не повідомляла нічого про стан чоловіка, також до нього пускали лише кількох членів родини. Протягом багатьох років Шумахера намагалися вилікувати, але чи це вдалося — залишається загадкою. Поява на весіллі дочки — перша за 11 років.

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