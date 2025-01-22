До якого числа українцям потрібно витратити "тисячу Зеленського"

В Україні до кінця лютого діє програма "Зимова єПідтримка", в межах якої українець, що перебуває в країні, може отримати тисячу гривень. Витратити ці кошти можна до 31 грудня 2025 року.

Заявки для отримання допомоги приймаються до 28 лютого, повідомляє ТСН.ua.

Передусім витратити кошти можна на благодійність – пожертвувати на ЗСУ або купити військові облігації. Окрім того, є чимало інших послуг для оплати "тисячею Зеленського".

На які послуги можна використати кошти:

комунальні платежі;

медичні, ветеринарні чи юридичні послуги;

освіта;

спорт;

відпочинок;

транспорт;

мобільний зв'язок;

страхування;

розваги тощо.

Кошти програми нараховуються на картку "Національний кешбек". Українці, які отримують виплати через пошту, зможуть отримати тисячу гривень у відділеннях "Укрпошти". Якщо у людини відсутній РНОКПП, треба звернутися до одного з банків-партнерів програми.

Нагадаємо, вже 10 млн українців та українок подалися на виплату 1 000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". Поки найактивніше оформлюють допомогу жінки. 68% заяв надіслали саме вони.

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