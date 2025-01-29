Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 30 січня?

День чітко розділений на дві частини, протилежні одна одній у енергетичному плані. У першій — пасивній — його половині не варто виявляти лінощі і бездіяльність. У цей час необхідно планувати своє життя у всіх сферах життя, але основну увагу, звичайно, необхідно приділити професійній діяльності. Тоді вже в пообідній час можна буде – поступово і не поспішаючи – ставати до втілення своїх ідей у життя.

Лев

На Левів чекає напрочуд вдалий день у галузі комунікацій, незалежно від того, якими – діловими чи особистими – вони будуть. У будь-якому разі велика ймовірність того, що переговори, які почалися як протистояння двох різних точок зору на той самий предмет, перетворяться на одностайну думку. Особливо важливо це буде у взаєминах із близькою людиною, але й консенсус у досягненні професійних домовленостей теж не можна скидати з рахунків.

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