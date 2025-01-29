Какому знаку Зодиака повезет 30 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 30 января?

День, который четко разделен на две части, противоположные друг другу в энергетическом плане. В первой – пассивной – его половине не стоит проявлять лень и бездеятельность. В это время необходимо планировать свою жизнь во всех сферах жизни, но основное внимание, конечно же, необходимо уделить профессиональной деятельности. Тогда уже в послеобеденное время можно будет – постепенно и не торопясь – приступать к воплощению своих идей в жизнь.

Лев

Львов ждет на редкость удачный день в области коммуникаций, вне зависимости от того, какими – деловыми или личными – они будут. В любом случае велика вероятность того, что переговоры, которые начались как противостояние двух различных точек зрения на один и тот же предмет, превратится в единодушное мнение. Особенно важно это будет в отношениях с близким человеком, но и консенсус в достижении профессиональных договоренностей тоже нельзя сбрасывать со счетов.

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