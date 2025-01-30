Какая опасность скрыта под заявлениями Путина о нелегитимности украинской власти – отчет ISW

Аналитики напомнили, как Путин постоянно нарушал Минские соглашения и делал похожие заявления о нелегитимности украинского правительства для оправдания этих нарушений.

Заявления президента России Владимира Путина о вроде бы нелегитимности украинского правительства и потенциальных мирных соглашений создают предпосылки для оправдания Москвой нарушения любых будущих договоренностей с Киевом.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что Путин неоднократно заявлял о нелегитимности всех украинских правительств, работавших после Революции Достоинства в 2014 году. Однако российский диктатор вел переговоры и достигал договоренностей с украинскими чиновниками, в частности, речь идет о Минских соглашениях 2014 и 2015 годов. Глава Кремля также постоянно нарушал эти договоренности и делал похожие заявления о нелегитимности украинского правительства для оправдания этих своих нарушений.

По оценкам экспертов ISW, даже если бы президент Украины Владимир Зеленский или другие представители правительства страны согласились отменить указ о запрете переговоров с Путиным, президент России, скорее всего, нарушил бы любой мир или другое достигнутое с Киевом соглашение под фальшивым оправданием, что такие соглашения являются "недействительными". Российский диктатор может так поступать, пока считает, что может достичь своих максималистских военных целей путем военных операций.

"Путин, вероятно, также намерен использовать ложные заявления о нелегитимности украинского правительства и ограничения, которые указ налагает на возможность мирных переговоров, чтобы ложно изобразить Украину – а не Россию – как сторону, продолжающую войну и не желающую или не участвующую в содержательных переговорах со своей внутренней и международной аудиторией", – говорится в отчете.

Напомним, 28 января Путин заявил, что мирный диалог с Украиной без отмены "декрета" Зеленского о запрете переговоров с Россией будет "нелегитимным", поэтому бесполезным. Он также заявил о якобы нелегитимности украинского лидера.