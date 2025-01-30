Авиакатастрофа в Вашингтоне: спасатели достали из воды 18 погибших

Пассажирский самолет с 64 людьми на борту врезался в военный вертолет во время посадки в аэропорту Рейгана вблизи округа Колумбия. После столкновения оба средства упали в реку Потомак.

Об этом пишет издание CBS.

В настоящее время лодки разыскивают пассажиров в реке Потомак возле Вашингтонского национального аэропорта Рональда Рейгана. Уже известно, что из воды идостали 18 тел. По данным полиции, выживших пока не обнаружено.

Напомним, катастрофа произошла около 21:00 29 января. Это произошло в одном из самых жестко контролируемых воздушных пространств в мире, чуть более трех миль к югу от Белого дома и Капитолия.

За несколько минут до приземления авиадиспетчеры дали разрешение на приземление самолета на более короткую взлетно-посадочную полосу 33 на Reagan National. Сайты отслеживания полетов показали, что самолет скорректировал свое мероприятие на новую взлетно-посадочную полосу.

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