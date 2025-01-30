Авіакатастрофа у Вашингтоні: рятувальники дістали з води 18 загиблих

Пасажирський літак із 64 людьми на борту врізався у військовий гелікоптер під час посадки в аеропорту Рейгана поблизу округу Колумбія. Після зіткнення обидва засоби впали у річку Потомак.

Про це пише видання CBS.

Наразі човни розшукують пасажирів у річці Потомак біля Вашингтонського національного аеропорту Рональда Рейгана. Вже відомо, що з води дістали 18 тіл. За даними поліції, тих, хто вижив, поки що не виявлено.

Нагадаємо, катастрофа сталася близько 21:00 29 січня. Це трапилося в одному з найбільш жорстко контрольованих повітряних просторів у світі, трохи більше трьох миль на південь від Білого дому та Капітолію.

За кілька хвилин до приземлення авіадиспетчери дали дозвіл на приземлення літака на коротшу злітно-посадкову смугу 33 на Reagan National. Сайти відстеження польотів показали, що літак скорегував свій захід на нову злітно-посадкову смугу.

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