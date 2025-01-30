День ангела 30 січня: кого та як вітати з іменинами

30 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 30 січня

30 січня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Григорія, Івана, Максима.

Василь — давньогрецьке походження, означає "цар". В дитинстві радісний, світлий. В дорослому віці стає доброзичливим, відкритим і товариським.

Володимир — давньогерманське ім'я, перекладається як "славний господар". В дитинстві непосидючий, цілеспрямований. В дорослому віці стає красномовним, справжнім лідером.

Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "пильний". В дитинстві рішучий, активний. В дорослому віці стає запальним, стрімким, для нього важливо мати мету.

Іван — давньоіудейське походження, означає "милість Божа". В дитинстві спокійний, щирий. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Максим — латинське ім'я, перекладається як "великий". В дитинстві лагідний, доброзичливий. В дорослому віці стає вітряним, але до роботи відноситься серйозно.

День ангела 30 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 30 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає в скрутну хвилину та надихає на гарні справи. Бажаю тобі миру в душі, світла в серці та радості в кожному дні. Нехай твоє життя буде сповнене щастям, успіхом та любов’ю!

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Сьогодні твій особливий день – День ангела! Нехай твій охоронець завжди стоїть поруч, направляючи на правильний шлях і оберігаючи від усього злого. Бажаю тобі гармонії, здоров’я, щирих людей поруч і здійснення всіх задумів. Будь щасливий!

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У цей чудовий день хочу привітати тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде твоїм захисником і наставником. Нехай у твоєму серці панує радість, у душі – спокій, а в житті – любов і гармонія. Бажаю тобі світла, добра та Божої благодаті!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе дорогою щастя, дарує віру в себе і силу долати всі труднощі. Бажаю тобі міцного здоров’я, безмежної радості, тепла та благословення на кожен день твого життя!

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У цей світлий день твого ангела хочу побажати, щоб кожен твій крок був благословенним, кожна мить приносила радість, а кожна мрія здійснювалася. Нехай поруч завжди будуть ті, хто любить і підтримує, а небесний покровитель допомагає у всіх твоїх починаннях!

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