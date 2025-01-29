30 січня — яке церковне свято, чому краще не лаятися з рідними та друзями

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 30 січня, в православному календарі день пам’яті трьох святих: Василія Великого, Івана Богослова і Івана Златоустого. Василій Великий — один із "трьох святителів" і великий богослов. Він був архиєпископом Кесарії Каппадокійської, важливою фігурою в ранньому християнстві. Василій відомий своєю боротьбою за чистоту віри та богослов’я, а також своєю допомогою у створенні основи монашого життя.

Його праці, зокрема "Шістдесятник" і "Правила", визначили багато догматичних основ. Він боровся проти аріанства і сприяв утвердженню поняття Святої Трійці. Василій написав детальні правила для чернецтва, що пізніше стали основою монастирських практик у Східній церкві. Він також відомий своїм великим милосердям, допомогою бідним і створенням благодійних закладів, таких як госпіталі.

Іван Богослов, один із дванадцяти апостолів, був найближчим учнем Ісуса Христа і автором багатьох важливих книг Нового Завіту, зокрема Євангелія від Івана, трьох послань і Апокаліпсиса (Об'явлення).

Іван був єдиним апостолом, який пережив смерть Ісуса і дожив до старості. Він перебував з Ісусом на хресті і отримав від Нього завдання піклуватися про Його Матір, Діву Марію. Його Євангеліє містить глибокі богословські роздуми про Божественність Христа, розширюючи розуміння Христа як Слова Божого, яке стало тілом. Його послання підкреслюють важливість любові та взаємного єднання між християнами. Апокаліпсис Івана (Об'явлення) є останньою книгою Нового Завіту, що описує майбутні події, боротьбу добра і зла та прихід нового неба і нової землі.

Іван Златоуст — архиєпископ Константинопольський, один із великих ораторів і проповідників ранньої церкви. Він отримав своє прізвисько "Златоуст" (Золотий вуста) завдяки своїй неймовірній риториці та здатності переконливо та зворушливо проповідувати. Іван Златоуст був великим поборником моральної чистоти та праведного життя. Він критикував надмірне багатство і розкіш, пропагуючи простоту і милосердя.

Він часто виступав проти корупції в церковному та світському управлінні і закликав до реформ. Його проповіді були настільки популярними, що навіть викликали неприязнь у певних правителів, що зрештою призвело до його вигнання з Константинополя. Його проповіді на Святому Письмі, зокрема на Посланнях святого Павла, стали основними вивченнями для майбутніх поколінь священиків і богословів.

Прикмети 30 січня

Народні прикмети 30 січня / Фото: pixabay.com

Сонце заховалося в хмари — почнеться хуртовина.

Місяць має червоний відтінок — буде сильний вітер.

Сильний вітер — прийде мороз.

Що завтра не можна робити

Цього дня дуже важливо не лаятися з рідними, друзями та просто близькими людьми, інакше ваша сварка може затягнутися на цілий рік. Жінкам забороняється займатися рукоділлям — будуть проблеми в родині.

Що можна робити завтра

В храмах цього дня відбуваються святкові богослужіння, а тому віряни обов'язково відвідують церкву, моляться трьом святим про здоров'я і добробут в родині. Це сприятливий день для примирення.

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