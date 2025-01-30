Астрологічний прогноз на 30 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: можна розпочинати здійснення планів, які були складені напередодні.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: коричневий.

Щасливі камені дня: вогняний агат, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, нетривалі, особливо якщо одразу ж звернути на них увагу та розпочати лікування.

Харчування дня: можна підбирати нову дієту — вона виправдає покладені на неї очікування.

Стрижка дня: для стрижки день категорично не підходить.

Магія і містика дня: можна позбутися пороблення та пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають промовистими, але вони можуть містити підказку щодо того, в якому напрямі треба рухатися далі – як у професії, так і в особистому житті.

Табу дня: не можна виявляти дратівливість та агресію.

Цитата дня: «Добро і зло – це лише уява. У житті нічого немає, крім долі» (Роберт Льюїс Стівенсон).

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