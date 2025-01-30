Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 30 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

Через Миколаївщину "шахеди" рухаються у напрямку Одещини.

Декілька груп БпЛА із Кіровоградської області - у напрямку Черкащини.

Групи БпЛА - у Кам'янському та Дніпровському районах. Курс - західний.

Декілька груп ударних БпЛА -у передмісті Чернігова!

Раніше повідомлялося, що ворог атакував Київ безпілотниками, які були начинені шрапнеллю.

Ми раніше інформували, що ворог здійснив чергову атаку безпілотними літальними апаратами на Ізмаїльський район. Ціллю стала портова інфраструктура.

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