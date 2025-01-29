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Ворожа атака на Ізмаїльський район: які наслідки (фото)

Ворожа атака на Ізмаїльський район: які наслідки (фото)

Наслідки атаки на Ізмаїльський район

Внаслідок російського терору з людей не постраждав.

У ніч на 29 січня ворог здійснив чергову атаку безпілотними літальними апаратами на Ізмаїльський район. Ціллю стала портова інфраструктура.

Про це повідомила Ізраїльська районна державна адміністрація.

Наслідки атаки на Ізмаїлський район / ©
Наслідки атаки на Ізмаїлський район

На щастя, жертв та постраждалих серед населення немає. 

Наслідки атаки на Ізмаїлський район / ©
Наслідки атаки на Ізмаїлський район

“Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Ізмаїльщини”, — зазначили в ОВА.

Наслідки атаки на Ізмаїлський район / ©
Наслідки атаки на Ізмаїлський район

Нагадаємо, вночі проти 29 січня російська армія вдарила безпілотниками по Одеській області. Окупанти атакували Ізмаїльський район. Ворог цілився по портовій інфраструктурі.

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