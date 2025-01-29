Ворожа атака на Ізмаїльський район: які наслідки (фото)

Внаслідок російського терору з людей не постраждав.

У ніч на 29 січня ворог здійснив чергову атаку безпілотними літальними апаратами на Ізмаїльський район. Ціллю стала портова інфраструктура.

Про це повідомила Ізраїльська районна державна адміністрація.

Наслідки атаки на Ізмаїлський район

На щастя, жертв та постраждалих серед населення немає.

Наслідки атаки на Ізмаїлський район

“Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Ізмаїльщини”, — зазначили в ОВА.

Наслідки атаки на Ізмаїлський район

Нагадаємо, вночі проти 29 січня російська армія вдарила безпілотниками по Одеській області. Окупанти атакували Ізмаїльський район. Ворог цілився по портовій інфраструктурі.

Читайте також: