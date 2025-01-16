В Одесі у морі помітили рідкісне оптичне явище з кораблями (відео)

Це оптичне явище, яке утворює складні міражі через переломлення світла у шарах повітря з різною температурою і густиною.

В Одесі у Чорному морі помітили кораблі, які наче "пливли" у небі. Це оптичне явище Фата-моргана.

Відповідне відео поширюють місцеві телеграм-канали.

На морському узбережжі очевидці зняли на відео, як кілька суден наче "пливуть" у небі чи то "летять над водою". Це Фата-моргана – оптичне явище в атмосфері, яке проявляється у вигляді складних міражів, що виникають через переломлення світла у шарах повітря з різною температурою і густиною.

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Фата-моргана утворюється, коли наявний сильний температурний градієнт, особливо над гарячими поверхнями, водою чи льодом. Холодні шари повітря перебувають близько до поверхні, а тепліші розташовані вище. Світло, проходячи через ці шари, багаторазово заломлюється, створюючи викривлені чи "висунуті" образи.

Об’єкти на горизонті можуть здаватися перевернутими догори дриґом, мати значно вищий або довший вигляд, ніж насправді. Фата-моргана може створювати ілюзію замків, гір чи навіть кораблів, які "пливуть" у небі. Один із відомих прикладів Фата-моргани – міраж "летючого голландця", коли кораблі здавалися такими, що ширяють у повітрі.

В Одесі помітили кораблі, які "пливли" у небі

До слова, у новорічну ніч жителі Івано-Франківської області побачили північне сяйво.

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