У Києві посеред зими зацвів бузок: у чому причина аномалії

У Києві на Позняках у січні зацвів бузок. Користувачі Мережі дивуються такій природні аномалії посеред зими, а дехто навіть каже, що це тривожний знак від всесвіту.

ТСН.ua поцікавився у еколога, з чим пов’язано таке дивне цвітіння рослини посеред зими.

Що стало причиною для такої аномалії

Еколог Олександр Соколенко каже, що цвітіння бузку у січні, це не зовсім типове явище для цієї рослини.

Фахівець зазначає, що причина квітування бузку у січні спричинена тим, що у минулому році від серпня до жовтня у Києві панувала суттєва посуха. Вона вплинула на цикли розвитку рослин, зокрема на кущові, такі як бузок.

"Проблема в тому, що рослини не отримували достатньої кількість вологи і вегетативні процеси в них призупинилися. Після випадання рясних дощів, а сталося це в середині жовтня, у Мережі було багато фото, як квітує бузок у різних районах Києва, наче прийшла весна. Чому так? Тривалий період посухи рослини сплутали з періодом зимового спокою, а осінню вологу та тепло сприйняли, як настання весни. З осінніми дощами почалася активна вегетація рослин, зокрема на окремих сортах бузку. Люди бачили, що з’являються молоді пагони та милувалися квітуванням", - розповідає ТСН.ua еколог Олександр Соколенко.

Чому бузок цвіте у січні

З настанням холодів всі ці процеси призупинилися, але, як зазначає експерт, не зупинилися остаточно.

"Зараз у столиці фіксується аномально тепла зима. Ми вже звикли, що через кліматичні зміни стає все тепліше і тепліше. У Києві зима за температурними показниками тримається приблизно, як у західній Німеччині чи на півночі Італії. Відповідно земля у Києві не промерзла, періодично фіксуються періоди високих температур 7-10 градусів тепла. Відповідно, той бузок, який почав вегетацію у середині осені, сприймає цю погоду, як продовження весни. Тому за першої нагоди ці рослини починають цвісти, бо сформувалися для цього ще восени", - пояснює Олександр Соколенко.

Чи є загроза від сильних морозів?

Він додає, що поки триватиме аномально тепла погода, будуть траплятися випадки, коли люди помічатимуть молоді пагони з квітами на бузку чи на інших кущах або деревах, які рано квітують. Еколог підкреслює, що таке квітування є небезпечним для рослин, у тому випадку, якщо після періодів теплої погоди, температура суттєво знизиться.

"Морози в 3-4 градуси, які зараз тримаються у Києві, для рослин не страшні, вони їм не шкодять. Бо кущові рослини за роки існування до них вже пристосувалися під час цвітіння навесні. Вони навчилися захищатися від легких приморозків. Але якщо температура знизиться до 10 градусів морозу та більше, то це може знищити молоді пагони і навіть саму рослину", - зазначає еколог.

Заквітне не лише бузок

Олександр Соколенко додає, що у Києві за такої погоди може квітнути не лише бузок, а й певні сорти яблунь, вишні, абрикосів. Зрідка, але трапляється, що вони теж зацвітають у холодну пору року, а у період різкого похолодання можуть загинути.

"Поки за прогнозами синоптиків перспектив для настання морозів не спостерігаються на найближчі два тижні. Чи вони прийдуть наприкінці січня чи в лютому – побачимо. Але чим далі така ситуацію триває, тим менше сподівань на те, що зима в цьому році взагалі буде", - підсумовує еколог.

Нагадаємо, у Києві в ресторані відмовилися обслуговувати військового у формі.

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