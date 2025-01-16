Cтриптизер розповів, як часто жінки зраджують своїх партнерів під час дівич-вечора

Він заявив, що жінки можуть бути "гіршими" за чоловіків, коли справа доходить до зради.

Стриптизер поділився, як часто жінки зраджують своїх партнерів на дівич-вечорах.

Про це пише Unilad.

Традиційно пари святкують своє майбутнє весілля однією "останньою ніччю свободи" у вигляді парубоцької вечірки або дівич-вечора. Але, схоже, дехто сприймає свою "свободу" надто буквально. Так вважає австралійський стриптизер Нат Вайлд, який у своїй професії помітив "божевільну" тенденцію до зради наречених.

Нат припустив, що жінки можуть бути гіршими за чоловіків, коли справа доходить до невірності.

"Наратив завжди полягає в тому, що хлопці завжди найгірші, і вони більше лажають, особливо на вечірках, але мене шокувало те, що жінки нічим не відрізняються", - сказав 31-річний танцівник.

У Ната є теорія щодо того, чому так відбувається: жінки думають, що їх рідше допитують або ловлять. Він пояснив: "Жінки не відрізняються від чоловіків, коли навколо немає хлопців, і вони роблять те саме, і, можливо, більше ризикують, тому що я думаю, що вони можуть вийти сухими з води, будучи дівчатами".

Нат Вайлд / Фото: instagram.com/nath_wyld

За його підрахунками, зрада в тій чи іншій формі трапляється на одній із кожних 10 дівич-вечорів.

За даними "Hello, Bach Party", середньостатистичний дівич-вечір має 10 гостей – очевидно, наречена, її подружки і, можливо, декілька інших близьких подруг. А іноді присутні близькі члени сім'ї, і це дуже незручно.

Так чи інакше, якби лише одна людина зраджувала на одній із кожних 10 вечірок, це означало б, що кількість жінок-зрадниць становила б один до 100.

Але Вайлд попереджає, що, виходячи з його власного досвіду, статистика може бути ще вищою.

"Одного разу я організовував вечірку, де кожна з дівчат на дівич-вечорі зраджувала своєму партнеру", - пригадав він. "Це було таке божевілля, і вони всі уклали пакт, що ніколи більше не будуть про це говорити".

І це ще не враховуючи жінок, які брешуть, що вони самотні, хоча насправді перебувають у стосунках.

Стриптизер продовжив: "Багато дівчат взагалі схильні спати зі стриптизерами, і вони також можуть не сказати вам, що зраджують своєму партнеру з вами".

Причини зради можуть бути різними, але один експерт сказав, що існує шість ймовірних причин, коли йдеться про жінок, які зраджують. Гуру стосунків Трейсі Кокс каже, що це може бути емоційна занедбаність, помста або просто нудьга.

Нагадаємо, приватний детектив розповів, як зрозуміти, що партнер вас зраджує. Він пояснив, як можна "відчути", що партнер має стосунки на стороні.

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