Cтриптизер рассказал, как часто женщины изменяют своим партнерам во время девичника

Он заявил, что женщины могут быть "хуже" мужчин, когда дело доходит до измены.

Стриптизер поделился, как часто женщины изменяют своим партнерам на девичниках.

Об этом пишет Unilad.

Традиционно пары празднуют свою будущую свадьбу одной "последней ночью свободы" в виде мальчишника или девичника. Но, похоже, некоторые воспринимают свою "свободу" слишком буквально. Так считает австралийский стриптизер Нат Уайлд, который в своей профессии заметил "сумасшедшую" тенденцию к измене женихам.

Нат предположил, что женщины могут быть хуже мужчин, когда дело доходит до неверности.

"Нарратив всегда состоит в том, что парни всегда самые плохие, и они больше лажают, особенно на вечеринках, но меня шокировало то, что женщины ничем не отличаются", — сказал 31-летний танцовщик.

У Ната есть теория, почему так происходит: женщины думают, что их реже допрашивают или ловят. Он объяснил: "Женщины не отличаются от мужчин, когда вокруг нет парней, и они делают то же самое, и, возможно, больше рискуют, потому что я думаю, что они могут выйти сухими из воды, будучи девушками".

Нат Уайлд / Фото: instagram.com/nath_wyld

По его подсчетам, измена в той или иной форме встречается на одном из каждых 10 девичников.

По данным "Hello, Bach Party", среднестатистический девичник имеет 10 гостей – очевидно, невеста, ее подружки и, возможно, несколько других близких подруг. А иногда присутствуют близкие члены семьи, и это очень неловко.

Так или иначе, если бы только один человек изменял на одной из каждых 10 вечеринок, это означало бы, что количество женщин-изменщиц составляло бы один до 100.

Но Уайлд предупреждает, что, исходя из его собственного опыта, статистика может быть еще выше.

"Однажды я организовывал вечеринку, где каждая из девушек на девичнике изменяла своему партнеру", — вспомнил он. "Это было такое безумие, и они все заключили пакт, что никогда больше не будут об этом говорить".

И это еще не считая женщин, которые врут, что они одиноки, хотя на самом деле находятся в отношениях.

Стриптизер продолжил: "Многие девушки вообще склонны спать со стриптизерами, и они также могут не сказать вам, что изменяют своему партнеру с вами".

Причины измены могут быть разными, но один эксперт сказал, что существует шесть вероятных причин, когда речь идет о женщинах, которые изменяют. Гуру отношений Трейси Кокс говорит, что это может быть эмоциональная запущенность, месть или просто скука.

Напомним, частный детектив рассказал, как понять, что партнер вам изменяет. Он объяснил, как можно "почувствовать", что у партнера отношения на стороне.

Читайте также: